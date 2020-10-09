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"Иду к бою за звание чемпиона мира": Беринчик – о нокауте румынского "Бомбардировщика"

9 октября, 12:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский боксер рассказал о своем поединке с румыном Симионом

Вчера вечером Денис Беринчик одержал победу над румыном Виорелом Симионом техническим нокаутом. 32-летний украинец уже 14-й раз подряд выиграл на профессиональном ринге и стал на шаг ближе к чемпионском бою.

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Его высказывания после очередного успеха приводит isport.ua:

"Все, что планировал сделать в ринге, мне удалось. Спасибо промоутерам за бой, за поддержку моей команде, всем, кто помогал в подготовке.

Порой я еще делаю ошибки – есть над чем работать. Но я на правильном пути, идем к первым строчкам рейтинга. Думаю, буду вторым или третьим номером, что даст возможность участвовать в бою-элиминаторе за право биться за пояс чемпиона мира".

Напомним, уроженец Луганской области выступает в легком весе (до 61,2 кг). Уже в следующую субботу в этой категории состоится объединительный бой между чемпионами по разным версиям Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. После этого прояснится дальнейшая судьба поясов. Ведь есть вероятность, что Вася вернется в категорию ниже. Поэтому в случае успеха Лома и его перехода в другой вес эти титулы окажутся вакантными.

Недавно Беринчик с юмором показал дикую усталость.

Смотрите, как Денис пробовал в себя в роли баристы и продавал кофе:

Денис Беринчик делает кофе
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Румыния бой бокс WBO Денис Беринчик
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