Лопес побил Ломаченко со сломанной ногой в двух носках

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал о проблемах со здоровьем перед объединительным боем против Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре. Американский боец заявил, что побил украинского "Хайтека" со сломанной ногой. Напомним, что Лопесу пришлось делать операцию из-за перелома в бою с Ломаченко.

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Теофимо Лопес со своим отцом / Фото: Instagram

"Я делал МРТ и рентген ноги, у меня были проблемы с кистью. И сейчас кисть беспокоит. Мне кололи кортизон. Когда я приеду в Лос-Анджелес, чтобы сняли швы с ноги, то поговорю и по поводу руки. Мне все еще больно, когда я напрягаю ее. Мой врач всю неделю боя работал над плечом, над кистью, над ногой. Когда я приехал на операцию на ноге, врачи думали, что у меня там частичный разрыв, но оказалось, что полноценный. К тому же была трещина", – рассказал Лопес Fight Disciples.

Фото: TopRank

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"Я побил Ломаченко со сломанной ногой? Да. Об этом я и говорю. Но это спорт. Я получил эту травму до боя. Чтобы повреждение беспокоило меня меньше, мы заказали особую обувь. Ее не было в США, и нам доставили из Британии. Также я был в двух носках. Ну и когда адреналин тебя захлестывает, то многого не чувствуешь", – заявил Теофимо.

Напомним, что отец Ломаченко хотел перенести бой с Лопесом из-за травмы украинца, но Василий угрожал завершить карьеру. И в итоге проиграл решением судей.

Смотрите, как выглядел Василий Ломаченко после операции на плече

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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