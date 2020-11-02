Лопесу пришлось делать операцию из-за перелома в бою с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) был травмирован в во время поединка с Василием Ломаченко (14-2, 10 КО). Американский боец сломал большой палец на правой ноге, но уже перенес операцию и сейчас отдыхает. Лопес сможет начать реабилитацию через 5-6 недель – сообщает обозреватель ESPN Марк Кригель. Интересно, что сразу после боя операцию на правом плече перенес Ломаченко, который 17 октября боксировал с повреждением.

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"Во время боя Лопес сломал большой палец на правой ноге. В пятницу ему сделали операцию в Лос-Анджелесе из-за микропереломов и повреждений связок. Через 5-6 недель Лопес сможет начать реабилитацию", – сообщает Кригель.

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Напомним, что в ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе 23-летний Теофимо Лопес выиграл единогласным решением судей у украинца Василия Ломаченко и стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в истории бокса. Впоследствии оказалось, что Лопес дрался еще более травмированным, чем Лома. Его менеджер рассказал сразу о трех повреждениях.

Реклама Ломаченко – Лопес / Фото: Getty Images

Но о болячках Теофимо его команда заговорила уже после того, как стало известно, что отец Ломаченко хотел перенести бой с Лопесом из-за травмы у Василия. Однако украинский боец отказался, угрожая в противном случае завершить карьеру.

Ожидается, что после операции на правом плече Василий вернется в строй в феврале. При этом Ломаченко выразил желание провести реванш с Лопесом.

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