Липовый пенсионер. Промоутер назвал будущего соперника Фьюри

Как и следовало ожидать, уход Цыганского короля с бокса был пиар-акцией эпатажного супертяжа. Скандалист, которого подозревают в связях с ирландской мафией, возобновит карьеру осенью.

Промоутер чемпиона WBC Боб Арум поделился ближайшими планами своего клиента.

Таким образом, возможный поединок Фьюри с победителем боя Усик – Джошуа может состоятся в следующем году. Добавим, что в этом поединке определится абсолютный чемпион королевского дивизиона.

Напомним, что в прошлом месяце папарацци застукали пьяного Фьюри в Каннах, когда Цыганский король едва не подрался с местным таксистом.

A fan caught Tyson Fury on camera kicking a taxi after the superstar boxer had one too many drinks on a night out on holiday, with his dad John. @THEDONYBpic.twitter.com/6m3YxkrXys