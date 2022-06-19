Липовый пенсионер. Промоутер назвал будущего соперника Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри вернется в ринг уже в октябре этого года

Вместо боя с Усиком, Фьюри сразится с Джо Джойсом / Фото: Коллаж: Сегодня

Как и следовало ожидать, уход Цыганского короля с бокса был пиар-акцией эпатажного супертяжа. Скандалист, которого подозревают в связях с ирландской мафией, возобновит карьеру осенью.

Промоутер чемпиона WBC Боб Арум поделился ближайшими планами своего клиента.

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"Он собирается сразиться, он любит это, поэтому ожидаю, что Фьюри вернется в ринг до конца года. Думаю, если Джойс выиграет свой бой против Гаммера в начале июля, Фьюри – Джойс на "Уэмбли" в начале октября будет хорошим поединком, если не лучшим. Это приведет к бою Фьюри против победителя Джошуа – Усика. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поединок проходил в Великобритании, потому что не думаю, что для бокса хорошо проводить подобный бой в Саудовской Аравии.

Джо Джойс / Фото: Instagram

Думаю, вы зарабатываете больше денег, делая это таким образом. Но я не считаю, что это подходит для фанатов. Бокс – это вид спорта, который зависит от энтузиазма болельщиков, и вы никогда не подумали бы взять Супербоул и перенести его в Саудовскую Аравию, независимо от того, что саудиты готовы платить. В краткосрочной перспективе, возможно, было бы выгодно уехать в Саудовскую Аравию, чтобы заработать деньги. Но в долгосрочной перспективе это не хорошо для спорта", – цитирует Арума Boxing News 24/7.

Таким образом, возможный поединок Фьюри с победителем боя Усик – Джошуа может состоятся в следующем году. Добавим, что в этом поединке определится абсолютный чемпион королевского дивизиона.

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Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters

Напомним, что в прошлом месяце папарацци застукали пьяного Фьюри в Каннах, когда Цыганский король едва не подрался с местным таксистом.

A fan caught Tyson Fury on camera kicking a taxi after the superstar boxer had one too many drinks on a night out on holiday, with his dad John. @THEDONYBpic.twitter.com/6m3YxkrXys — Shakil Wood (@WoodShakil) May 19, 2022