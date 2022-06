Липовий пенсіонер. Промоутер назвав майбутнього суперника Ф'юрі

Як і слід було очікувати, відхід Циганського короля з боксу був піар-акцією епатажного супертяжа. Скандаліст, якого підозрюють у зв'язках з ірландською мафією, відновить кар'єру осінню.

Промоутер чемпіона WBC Боб Арум поділився найближчими планами клієнта.

Таким чином, можливий поєдинок Ф'юрі з переможцем бою Усик – Джошуа може відбутися наступного року. Додамо, що у цьому поєдинку визначиться абсолютний чемпіон королівського дивізіону.

Нагадаємо, що минулого місяця папараці застукали п'яного Ф'юрі в Каннах, коли Циганський король ледь не побився з місцевим таксистом.

A fan caught Tyson Fury на камеру їздити по taxi після superstar boxer had 1 too багато шпильками на night out on holiday, with jeho dad John. @THEDONYB pic.twitter.com/6m3YxkrXys