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Контракт на бой Усик – Джошуа подписан! Промоутер рассказал, как поделят деньги

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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10 июня, 18:56
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Боксерский промоутер Эдди Хирн сообщил, что документы на бой-реванш Усик – Джошуа готовы. Официально поединок объявят на следующей неделе
Бой-реванш Усик - Джошуа состоится в августе
Бой-реванш Усик - Джошуа состоится в августе / Фото: REUTERS

Наконец-то сага с подписанием контракта на долгожданный реванш Усик – Джошуа близится к логической развязке. На следующей неделе состоится официальное объявление мегафайта.

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Последними новостями длительных переговоров поделился промоутер Эй-Джея Эдди Хирн. Ожидаемая дата боя-реванша между Усиком и Джошуа – 13 или 20 августа, а вот деньги поделят попалам между боксерами.

"Все документы подписаны, объявим о поединке в понедельник или вторник. Бой состоится в августе. Если говорить о финансах, то доход делим 50 на 50.

Конечно, Джошуа хотел бы провести бой в Лондоне, но сторона Усика не была к этому готова, ведь на Ближнем Востоке можно будет заработать в четыре раза больше, – приводит слова Хирна Boxingnews24.

Дату реванша огласят в ближайшее время
Дату реванша огласят в ближайшее время / Фото: Коллаж: Сегодня

Несколькими днями ранее бывший чемпион мира Тони Беллью наконец-то объяснил Джошуа, как победить Усика. Британский боксер посоветовал своему соотечественнику навязать драку вместо бокса.

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Интересно, что у самого Тони Беллью тоже был шанс побить Александра Усика. Но он проиграл нокаутом бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Александр Усик, Тони Беллью, Энтони Джошуа
Александр Усик, Тони Беллью, Энтони Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

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