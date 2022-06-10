Контракт на бой Усик – Джошуа подписан! Промоутер рассказал, как поделят деньги

Боксерский промоутер Эдди Хирн сообщил, что документы на бой-реванш Усик – Джошуа готовы. Официально поединок объявят на следующей неделе

Бой-реванш Усик - Джошуа состоится в августе / Фото: REUTERS

Наконец-то сага с подписанием контракта на долгожданный реванш Усик – Джошуа близится к логической развязке. На следующей неделе состоится официальное объявление мегафайта.

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Последними новостями длительных переговоров поделился промоутер Эй-Джея Эдди Хирн. Ожидаемая дата боя-реванша между Усиком и Джошуа – 13 или 20 августа, а вот деньги поделят попалам между боксерами.

"Все документы подписаны, объявим о поединке в понедельник или вторник. Бой состоится в августе. Если говорить о финансах, то доход делим 50 на 50. Конечно, Джошуа хотел бы провести бой в Лондоне, но сторона Усика не была к этому готова, ведь на Ближнем Востоке можно будет заработать в четыре раза больше, – приводит слова Хирна Boxingnews24.

Дату реванша огласят в ближайшее время / Фото: Коллаж: Сегодня

Несколькими днями ранее бывший чемпион мира Тони Беллью наконец-то объяснил Джошуа, как победить Усика. Британский боксер посоветовал своему соотечественнику навязать драку вместо бокса.

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Интересно, что у самого Тони Беллью тоже был шанс побить Александра Усика. Но он проиграл нокаутом бой за звание абсолютного чемпиона мира.