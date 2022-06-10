Контракт на бій Усик – Джошуа підписано! Промоутер розповів, як поділять гроші

Нарешті сага з підписанням контракту на довгоочікуваний реванш Усик – Джошуа наближається до логічної розв'язки. Наступного тижня відбудеться офіційне оголошення мегафайту.

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Останніми новинами тривалих переговорів поділився промоутер Ей-Джея Едді Гірн. Очікувана дата бою-реваншу між Усиком та Джошуа – 13 або 20 серпня, а ось гроші поділять попалам між боксерами.

"Всі документи підписані, оголосимо про поєдинок у понеділок чи вівторок. Бій відбудеться у серпні. Якщо говорити про фінанси, то доход ділимо 50 на 50.

Звичайно, Джошуа хотів би провести бій у Лондоні, але сторона Усика не була до цього готова, адже на Близькому Сході можна буде заробити вчетверо більше, – наводить слова Гірна Boxingnews24.