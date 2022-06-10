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Бросил все, чтобы воевать с Россией. Легендарный Дон Кинг без ума от Усика

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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10 июня, 14:47
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Знаменитый американский промоутер Дон Кинг держит на пульсе войну в Украине и восхищается мужеством украинских боксеров
Дон Кинг восхищается Усиком
Дон Кинг восхищается Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайший уик-энд один из старейших промоутеров бокса Дон Кинг организует вечер бокса под названием "Бой за свободу и мир". Цель шоу – выразить поддержку народу Украины в борьбе с российскими захватчиками.

В интервью британским СМИ 90-летний промоутер поделился своим мнением о трех топ-супертяжей современности: украинце Александре Усике, Тайсоне Фьюри и Энтони Джошуа. Больше всего из этой троицы удостоился похвалы из уст легенды украинский боксер. Дон Кинг в восторге от поступка Усика во время вторжения путинской России в Украину.

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"Я думаю, они все отличные бойцы. Каждый раз, когда бойцы делают такие три шага – я думаю, они становятся великими. Особенно, если они добиваются славы и влияния. Когда они делают это с помощью их физического мужества, ментальными силами и знают, как использовать это мастерство – я думаю, это просто прекрасно. Я очень горжусь всеми этими бойцами. Они храбры, они доблестны, они выходят и делают свои вещи.

У них есть обязательства и ответственность: не просто выйти и кого-то нокаутировать, а быть способным отплатить сообществу, отплатить семье, отплатить стране. Вот почему Усик для меня был таким впечатляющим. Усик победил в бою между Украиной и Англией. Он бросил титулы, приехал домой и присоединился к армии, чтобы воевать с Россией. Вот что я люблю в Усике.

Усик вступил в тероборону
Усик вступил в тероборону / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас он должен вернуться в боксерский ринг, но это не было его желание. Его желание было драться за свою страну, драться за своих людей, драться за свою семью. Что бы он мог или должен был сделать – это не имеет значения. Он посвятил себя тому, чтобы взять оружие, поехать туда и принять участие в этой кровавой войне против России. Это то, чем я очень горжусь в Усике. Он великий патриот, как и великий боец", – цитирует легенду vringe.com.

Напомним, военное вторжение России заставило чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе взять в руки автомат и защищать столицу Украины в рядах теробороны. Но спустя некоторое время Усик решил таки покинуть Украину. Боксер считает, что продолжением своей профессиональной карьеры может принести стране больше, чем с оружием в руках.

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Ранее стала известна возможная дата реванша Усик – Джошуа. Известный инсайдер сообщил, что долгожданный мегафайт состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

Зрителей арены Jeddah Superdome ждет невероятное зрелище
Зрителей арены Jeddah Superdome ждет невероятное зрелище / Фото: Коллаж: Сегодня

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Энтони Джошуа

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Возраст

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191

Рост

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198

Размах рук

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100.3

Вес

108.6

19

Победы

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68.4%

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