Бой Усик – Джошуа переносится. Инсайдер назвал новую дату мегафайта

Все любители бокса в предвкушении одного из самых ожидаемых боев в супертяжелом весе. Уже точно известно, что бой Усика и Джошуа состоится в Саудовской Аравии.

А вот утвержденной даты поединка до сих пор нет. Известный американский журналист-аналитик Дэн Рафаэль назвал новую вероятную дату боя.

I'm told the new working date for #UsykJoshua2 is Aug. 20. Won't be July 23. #boxing