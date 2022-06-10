Найти и уничтожить. Наконец-то Джошуа объяснили как победить Усика

Бывший чемпион мира Тони Беллью рассказал Энтони Джошуа, как можно победить Александра Усика в реванше.

Беллью акцентировал внимание на сильных сторонах британца и посоветовал ему навязать драку вместо бокса.

"Главным фактором перед этим боем будет то, что происходит у Джошуа в голове. У него должна быть ментальность "найти и уничтожить", ничего другого. Не боксируй с боксером, втяни его в драку.

Работай над своими сильными и слабыми сторонами, используй их как преимущество. Я говорю вам, что этот парень – лучший атлет, которого когда-либо видели в супертяжелом весе. Он самый быстрый, самый мощный. Если поставить его на спринтерский забег, то на 100-метровой дистанции он уничтожит любого супертяжа.

Выйди и покажи свои лучшие умения. Если тебя постигнет неудача, то пусть будет так, но ты проиграешь, зная, что сделал все возможное для победы в этом поединке", – считает Беллью.