Усик делает невероятное – противостоит отморозку!

Бывший соперник украинского чемпиона британец Тони Беллью считает, что мир должен прекратить войну в Украине

Усик защищает Украину от диктатора / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-чемпион мира по боксу Тони Беллью восхищается Александром Усиком, который защищает Украину от фашистов России.

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Беллью уверен, что реванш Усика с Джошуа можно и перенести, если захочет украинец.

"То, через что Александр Усик проходит в своей жизни, – это ужасно. Какой же Усик человек, какая личность! Нам не следует даже говорить о спорте, когда речь идет о том, что прямо сейчас происходит в Украине.

Беллью получил от Усика, но номером один его не признает / Фото: Getty Images

Я просто очень его уважаю. Усик делает невероятное. Он противостоит тирану и отморозку. Это заслуживает большого уважения. Мир должен объединиться и прекратить то, что происходит в Украине. Нельзя говорить о бое с Джошуа, пока человек сражается в Украине на гребаной войне", – цитирует Беллью fightnews.info.

Напомним, что в ноябре 2018 года Усик и Беллью встретились в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

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Александр нокаутировал Тони в восьмом раунде.

Ранее мы писали, что в ближайшее время станут известны дата и место реванша двух супертяжеловесов – украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа.