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"Как можно меня ненавидеть": скандальный боксер снова поразил заявлением

1 апреля, 13:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Иван Редкач обещает нокаутировать Реджиса Прогрейса в бою 17 апреля

Одиозный украинский боксер-профессионал Иван Редкач продолжает нагнетать страсти вокруг своего следующего боя. Напомним, 17 апреля он встретится в Атланте с американцем Реджисом Прогрейсом. Оппоненты устроили перепалку в соцсетях. Накануне бывший чемпион из США пообещал нападение с оружием на украинского боксера.

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Иван за словом в карман не полез и сегодня утром поведал, что разберется с соперником. На своей страничке в Instagram Редкач удивился:

"Как можно меня ненавидеть, я же такой крутой. И я собираюсь нокаутировать этот желейный живот".

К своим словам украинец приложил фотографию будущего оппонента.

При этом Редкач отдельным роликом решил пройтись по татуировкам Реджиса. Ваня обратил внимание соперника на то, что его волосы не лимонного цвета, как тот говорил, а розовые! И при этом он "молчит" о сценах Камасутры на тату Прогрейса.

Иван Редкач – тату Реджиса Прогрейса
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В профи-карьере у Редкача 29 поединков при 23 победах, 5 поражениях и одной ничьей. 32-летний Реджис выиграл 25 боев и один раз уступил по очкам.

На днях Редкач показал необычные умения – на тренировках. Смотрите, как Иван и Реджис провели нетрадиционную дуэль взглядов:

Иван Редкач и Реджийс Прогрейс – дуэль взглядов

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фото бокс татуировки камасутра Иван Редкач ненависть Реджис Прогрейс
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