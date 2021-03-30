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Он же не дышит! Скандалист Редкач показал необычные умения

30 марта, 10:06

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский боксер в США готовится к следующему бою в профессионалах

В середине апреля в ринг выйдет самый скандальный украинский боксер Иван Редкач, который живет в США. Недавно Редкач получил в соперники финалиста Суперсерии. 35-летний уроженец Сумской области уже вовсю готовится к встрече с американцем Реджисом Прогрейсом.

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Сегодня утром по киевскому времени Иван на страничке в Instagram похвастался своими тренировками. В частности, удивил, что может довольно долго не дышать под водой. Боксер показал видео из бассейна, утверждая, что любые барьеры можно преодолевать.

Кроме того, Редкач продемонстрировал и отличные навыки гимнаста, упражняясь на кольцах.

Редкач – гимнаст

И при этом Ваня не забыл потренировать свои основные умения. Если верить подписи под видео, то в боксерском зале он провел 16 раундов.

Редкач боксирует на тренировке
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Напомним, на профессиональном ринге у украинца 23 победы (18 – нокаутом) при пяти поражениях. Пока что ему не удавалось подобраться к бою за звание чемпиона мира.

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Смотрите, как Редкач и Прогрейс провели необычную дуэль взглядов:

Иван Редкач и Реджийс Прогрейс – дуэль взглядов

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