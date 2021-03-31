Нападение с оружием на украинского боксера: бывший чемпион из США нарвался на ответку

Мирной подготовке к бою Прогрейс – Редкач не будет. Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс постарался задеть своего будущего соперника, украинца Ивана Редкача, перед боем 17 апреля. Ранее скандальный украинец Редкач провел необычную дуэль взглядов с американцем.

"Я хочу разбить этого лимонноголового. Полиция Атланты могла бы арестовать меня за нападение с применением смертоносного оружия", – написал Прогрейс в Instagram

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Ответ украинского полусредневеса, который за словом в карман не лезет, не заставил себя долго ждать.

"Доброе утро. Посмотрите кто проснулся. Где же была эта энергия на пресс-конференции, когда я был перед тобой? Реджис, нам не нужно продавать бой. Бой будет огонь. Будь готов, что через несколько недель я надеру тебе задницу", – написал Редкач в своем Instagram

Реджис Прогрейс – Иван Редкач/Фото trillerfightclub / Фото: Instagram

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В профи-карьере у Редкача 29 поединков при 23 победах, 5 поражениях и одной ничьей. 32-летний Реджис выиграл 25 боев и один раз уступил по очкам. "Файт" запланирован на 17 апреля в Атланте.

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В предыдущий раз Редкач выходил на ринг в январе 2020 года, когда по очкам проиграл Дэнни Гарсии бой за звание официального претендента на чемпионский пояс WBC. В ходе поединка украинец укусил соперника за шею, за что получил прозвище "Украинский Тайсон". Его отстранили от бокса на год, однако позже сократили срок.

Редкач боксирует на тренировке

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