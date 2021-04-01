"Як можна мене ненавидіти": скандальний боксер знову вразив заявою

Одіозний український боксер-професіонал Іван Редкач продовжує нагнітати пристрасті навколо свого наступного бою. Нагадаємо, 17 квітня він зустрінеться в Атланті з американцем Реджісом Прогрейсом. Опоненти влаштували перепалку в соцмережах. Напередодні колишній чемпіон з США пообіцяв напад зі зброєю на українського боксера.

Реклама

Іван за словом в кишеню не поліз і сьогодні вранці пообіцяв розібратися з суперником. На своїй сторінці в Instagram Редкач здивувався:

"Як можна мене ненавидіти, я ж такий крутий. І я збираюся нокаутувати цей желейний живіт".

До своїх слів українець доклав фотографію майбутнього опонента.

При цьому Редкач окремим роликом вирішив пройтися по татуюваннях Реджиса. Ваня звернув увагу суперника на те, що його волосся не лимонного кольору, як той казав, а рожевого! І при цьому він "мовчить" про сцени Камасутри на тату Прогрейса.

Реклама

У профі-кар'єрі у Редкача 29 поєдинків при 23 перемогах, 5 поразках і одній нічиїй. 32-річний Реджис виграв 25 боїв і один раз поступився за очками.

Днями Редкач показав незвичайні вміння – на тренуванні. Дивіться, як Іван і Реджіс провели нетрадиційну дуель поглядів:

Іван Редкач і Реджийс Прогрейс – дуель поглядів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама