Избивал кувалдой и размахивал "блином": сумасшедшая разминка Усика (видео)

Бывший абсолютный чемпион крузервейта Александр Усик, который в октябре провел второй поединок в супертяжелом дивизионе, даже в перерыве между боями не дает себе расслабиться. Боксер много тренируется, а для разминки тягает штангу с одним блином. Хотя ранее бывший чемпион из США заявил, что "мастерство Усика для мелких парней".

Реклама

"Разминка Усика перед тренировкой", – подписано видео Александра в зале для кроссфита.

А ранее Александр показал, как пытается уничтожить кувалдой шину.

Александр Усик бьет кувалдой по шине Видео: Instagram

Ранее стало известно, что компенсация Усика за отсрочку боя с Джошуа выросла вдвое. Александр за временный отказ от поединка с британцем может получить даже не 2,71 млн долларов, как говорил ранее сопромоутер украинца Эдди Хирн, а в два раза больше.

Читайте также: Усик был у края: 3 года назад украинец провел адские 12 раундов против Бриедиса

Реклама

Мы также писали, что будущий соперник Усика назвал дату потенциального боя. Британец Джо Джойс заявил, что его команда уже ведет переговоры о поединке с украинцем, а сама схватка планируется весной.

Смотрите, как Усик поздравил с Рождеством

Усик поздравляет с Рождеством-2021 Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама