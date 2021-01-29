Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Избивал кувалдой и размахивал "блином": сумасшедшая разминка Усика (видео)

29 января, 01:25

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский боксер в зале набирает форму между боями

Бывший абсолютный чемпион крузервейта Александр Усик, который в октябре провел второй поединок в супертяжелом дивизионе, даже в перерыве между боями не дает себе расслабиться. Боксер много тренируется, а для разминки тягает штангу с одним блином. Хотя ранее бывший чемпион из США заявил, что "мастерство Усика для мелких парней".

Реклама

"Разминка Усика перед тренировкой", – подписано видео Александра в зале для кроссфита.

А ранее Александр показал, как пытается уничтожить кувалдой шину.

Александр Усик бьет кувалдой по шине Видео: Instagram

Ранее стало известно, что компенсация Усика за отсрочку боя с Джошуа выросла вдвое. Александр за временный отказ от поединка с британцем может получить даже не 2,71 млн долларов, как говорил ранее сопромоутер украинца Эдди Хирн, а в два раза больше.

Читайте также: Усик был у края: 3 года назад украинец провел адские 12 раундов против Бриедиса

Реклама

Мы также писали, что будущий соперник Усика назвал дату потенциального боя. Британец Джо Джойс заявил, что его команда уже ведет переговоры о поединке с украинцем, а сама схватка планируется весной.

Смотрите, как Усик поздравил с Рождеством

Усик поздравляет с Рождеством-2021 Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

боксер тренировка Александр Усик супертяжелый вес кроссфит
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Наши доктора... Укололи что-то": боксер Денис Беринчик об утрате новорожденного сынаБокс
Российский боксер провалил допинг-тест и принял яд
Российский боксер провалил допинг-тест и принял ядБокс
Усик, это тебе не Чисора! Появились опасные котировки на бой украинца с Джойсом
Усик, это тебе не Чисора! Появились опасные котировки на бой украинца с ДжойсомБокс
Кличко рискнул сходить на рыбалку в лютый мороз и даже кое-что словил
Кличко рискнул сходить на рыбалку в лютый мороз и даже кое-что словилБокс
Левый в челюсть – и под канаты: нокаут года в мужском боксе (видео)
Левый в челюсть – и под канаты: нокаут года в мужском боксе (видео)Бокс
Ушла из бокса и стала моделью: яркие фото красотки Валерии
Ушла из бокса и стала моделью: яркие фото красотки ВалерииБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять