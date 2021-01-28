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"Мастерство Усика для мелких парней", а "львы" дивизиона не боятся украинца

28 января, 22:05

Елена Павлова Елена Павлова

Бывший чемпион из Америки не верит в перспективы бывшего крузера

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Чарльз Мартин (28-2-1, 25 КО) поделился мнением о перспективах украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) в королевском дивизионе. Ранее стало известно, что компенсация Усика за отсрочку боя с Джошуа выросла вдвое.

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"В целом он – искусный боец, очень резкий. Однако все это перестает работать, поскольку мы – супертяжи, мощные панчеры. В конце концов, мы – львы в этом виде спорта. Все это мастерство – для мелких парней", – сказал Мартин в интервью ютуб-канала Behind The Gloves.

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Напомним, что американец Мартин завоевал титул IBF в 2016 году в бою с украинцем Вячеславом Глазковым. После двух раундов фаворит Глазков подвернул ногу, травмировал правое колено и не смог продолжить поединок. Рефери зафиксировал победу Мартина техническим нокаутом. Но уже в следующем бою Чарльз потерял пояс, проиграв нокаутом Энтони Джошуа.

Александр Усик
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Александр Усик / Фото: Instagram

Мы также писали, что будущий соперник Усика назвал дату потенциального боя. Британец Джо Джойс заявил, что его команда уже ведет переговоры о поединке с украинцем, а сама схватка планируется весной.

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