Русский
$ 28,19
34,1
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Бив кувалдою і розмахував "млинцем": божевільна розминка Усика (відео)

29 січня, 01:25

Олена Павлова Олена Павлова

Український боксер в залі набирає форму між боями

Колишній абсолютний чемпіон крузервейта Олександр Усик, який у жовтні провів другий поєдинок у суперважкому дивізіоні, навіть в перерві між боями не дає собі розслабитися. Боксер багато тренується, а для розминки тягає штангу з одним млинцем. Хоча раніше колишній чемпіон з США заявив, що "майстерність Усика для дрібних хлопців".

Реклама

"Розминка Усика перед тренуванням", – підписано відео Олександра в залі для кроссфіта.

А раніше Олександр показав, як намагається знищити кувалдою шину.

Олександр Усик б'є кувалдою по шині Відео: Instagram

Раніше стало відомо, що компенсація Усика за відстрочку бою з Джошуа зросла вдвічі. Олександр за тимчасову відмову від поєдинку з британцем може отримати навіть не 2,71 млн, як говорив раніше сопромоутер українця Едді Хирн, а в два рази більше.

Читайте також: Усик був біля края: 3 роки тому українець провів пекельні 12 раундів проти Бріедіса

Реклама

Ми також писали, що майбутній суперник Усика назвав дату потенційного бою. Британець Джо Джойс заявив, що його команда вже веде переговори про поєдинок з українцем, а сама сутичка планується навесні.

Дивіться, як Усик привітав з Різдвом

Усик вітає з Різдвом-2021 Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

боксер тренування Олександр Усик суперважка вага кроссфіт
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Наші лікарі ... Вкололи щось": боксер Денис Берінчик про втрату новонародженого синаБокс
Російський боксер провалив допінг-тест і прийняв отруту
Російський боксер провалив допінг-тест і прийняв отрутуБокс
Усику, це тобі не Чісора! З'явилися небезпечні котирування на бій українця з Джойсом
Усику, це тобі не Чісора! З'явилися небезпечні котирування на бій українця з ДжойсомБокс
Кличко ризикнув сходити на риболовлю в лютий мороз і навіть дещо зловив
Кличко ризикнув сходити на риболовлю в лютий мороз і навіть дещо зловивБокс
Лівий в щелепу – і під канати: нокаут року в чоловічому боксі (відео)
Лівий в щелепу – і під канати: нокаут року в чоловічому боксі (відео)Бокс
Пішла з боксу і стала моделлю: яскраві фото красуні Валерії
Пішла з боксу і стала моделлю: яскраві фото красуні ВалеріїБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти