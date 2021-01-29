Бив кувалдою і розмахував "млинцем": божевільна розминка Усика (відео)

Колишній абсолютний чемпіон крузервейта Олександр Усик, який у жовтні провів другий поєдинок у суперважкому дивізіоні, навіть в перерві між боями не дає собі розслабитися. Боксер багато тренується, а для розминки тягає штангу з одним млинцем. Хоча раніше колишній чемпіон з США заявив, що "майстерність Усика для дрібних хлопців".

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"Розминка Усика перед тренуванням", – підписано відео Олександра в залі для кроссфіта.

А раніше Олександр показав, як намагається знищити кувалдою шину.

Олександр Усик б'є кувалдою по шині Відео: Instagram

Раніше стало відомо, що компенсація Усика за відстрочку бою з Джошуа зросла вдвічі. Олександр за тимчасову відмову від поєдинку з британцем може отримати навіть не 2,71 млн, як говорив раніше сопромоутер українця Едді Хирн, а в два рази більше.

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Ми також писали, що майбутній суперник Усика назвав дату потенційного бою. Британець Джо Джойс заявив, що його команда вже веде переговори про поєдинок з українцем, а сама сутичка планується навесні.

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Усик вітає з Різдвом-2021 Відео: Instagram

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