Усик скоро вернется: будущий соперник украинца назвал дату потенциального боя

А на кону может стоять первый для Усика титул в хэвивейте

Британский супертяжеловес Джо Джойс, скорее всего, станет следующим соперником Александра Усика. По его словам, его команда уже ведет переговоры о поединке с украинцем, а сам бой планируется провести уже весной. Сам Джойс уже начал подогревать интерес к бою и показал, как уничтожит Усика.

"Мы предварительно запланировали бой с Усиком на апрель. Переговоры по условиям уже идут полным ходом. Ждем, когда переговорный процесс закончится. Тогда и узнаем все детали. Усик – мой приоритет, без вариантов. И я уверен, что в WBO тоже очень сильно хотят, чтобы этот бой состоялся", – рассказал Джойс в интервью The Ring, которого цитирует vringe.com.

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Джойс надеется, что на кону поединка будет стоять "временный" титул WBO, а полноценный пояс разыграют между собой Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Победители же этих двух боев затем должны сойтись в битве за звание лучшего супертяжеловеса в мире. Хотя ранее сообщалось, что на днях Фьюри и Джошуа увидят контракт на два боя.

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