Главное в боксе – ноги. Жена Усика слила в сеть тренировку мужа (фото)

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик усиленно готовится к реваншу с Джошуа

Екатерина и Александр Усики

Супруга Александра Усика Екатерина приоткрыла завесу тайны над тренировками своего любимого. На снимках опубликованных в Instagram украинский чемпион в поте лица наматывает километры на велосипеде.

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Кстати, многие эксперты считают, что главный козырь украинца перед соперниками – его выносливость и подвижность. Во многом благодаря работе ног Александр изматывал своих соперников. Поэтому велотренировки несомненно пригодятся нашему чемпиону.

Мы уже рассказывали, что британский супертяж Дэвид Прайс уверен в досрочной победе Усика на Энтони Джошуа. По мнению британца, Александр должен нокаутировать своего соперника.

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Дэвид Прайс верит в досрочную победу Усика / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Напомним, что Александр позвал в свой тренировочный лагерь польского гиганта Дамьяна Кныбу. Польский гусар умеет нокаутировать ударами по воздуху.

Кныба должен подготовить Усика к бою с Джоуша / Фото: Коллаж: Сегодня

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Сам поединок Усик – Джошуа должен состоятся 20 августа в Саудовской Аравии. Однако официального объявления боя пока еще не было.