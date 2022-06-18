Головне у боксі – ноги. Дружина Усика злила в мережу тренування чоловіка (фото)

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик посилено готується до реваншу з Джошуа

Катерина та Олександр Усики

Дружина Олександра Усика Катерина відкрила завісу таємниці над тренуваннями свого коханого. На знімках опублікованих у Instagram український чемпіон у поті чола намотує кілометри на велосипеді.

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До речі, багато експертів вважають, що головним козирем українця перед суперниками – його витривалість та рухливість. Багато в чому завдяки роботі ніг Олександр виснажував своїх суперників. Тому велотренування безперечно стануть у нагоді нашому чемпіону.

Ми вже розповідали, що британський супертяж Девід Прайс впевнений у достроковій перемозі Усика на Ентоні Джошуа. На думку британця, Олександр має нокаутувати свого суперника.

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Девід Прайс вірить у дострокову перемогу Усика / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що Олександр покликав у свій тренувальний табір польського гіганта Дам'яна Книбу. Польський гусар вміє нокаутувати ударами в повітрі.

Книба має підготувати Усика до бою з Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

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Сам поєдинок Усик – Джошуа має відбутися 20 серпня у Саудівській Аравії. Проте офіційного оголошення бою поки що не було.