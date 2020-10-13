Глава WBC не слышал об отмене боя Фьюри – Уайлдер, а Тайсон уже готовится на другую дату

Буквально на днях чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что третьего боя с американцем Деонтеем Уайлдером не будет. Как тут же президент WBC Маурисио Сулейман дал опровержение. Функционер утверждает, что не получал никакой информации от команд по поводу отмены поединка.

"WBC не получил никаких официальных сообщений. Сейчас известно одно – бой состоится 19 декабря. Все разговоры в СМИ – это неформальное общение с обеих сторон. На выходных я получил много звонков с вопросами об отмене боя, но официально мы ничего не знаем. Мы просим лагеря боксеров дать нам конкретную информацию по поводу проведения третьего поединка", – цитирует Сулеймана Boxіng Scene.

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Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

Также мы сообщали, что Фьюри забыл об Уайлдере и назвал новую дату возвращения в ринг. "Цыганский король" отказался ждать, пока американец залечит травму, он объявил о возвращении в ринг 5 декабря. Об этом пишет авторитетный сайт BoxingScene.

Напомним, Уайлдер и Фьюри дважды бились за пояс WBC: в первом бою в декабре 2018 года зафиксировали ничью, второй – уже в феврале 2020-го – "Цыганский король" выиграл нокаутом. В начале октября сообщалось, что матчи по американскому футболу мешают бою Фьюри – Уайлдер.

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Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram

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