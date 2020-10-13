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Фьюри забыл об Уайлдере и назвал дату возвращения в ринг. Соперником может стать Усик

13 октября, 08:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Цыганский король" будет биться 5 декабря, но еще не подобрал оппонента

Продолжают приходить новости о чемпионе мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоне Фьюри. Как мы вчера сообщали, третий бой Фьюри – Уайлдер не состоится. После того, как "Цыганский король" отказался ждать, пока американец залечит травму, он объявил о возвращении в ринг 5 декабря.

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Об этом пишет авторитетный сайт BoxingScene.

Местом первого с февраля поединка 32-летнего боксера станет арена Royal Albert Hall в Лондоне. Шоу будет посвящено 40-летию промоутерской деятельности Френка Уоррена и, вполне возможно, пройдет со зрителями на трибунах. Пока что экстравагантный боксер не определился с соперником, но им может стать любой из бойцов в топ-15 рейтинга WBC.

Теоретически на эту роль претендует и наш Александр Усик. Несмотря на то, что накануне отец Фьюри рассказал, что Тайсон сделает с Усиком, украинцу стоит попытаться добиться титульного боя. Ожидалось, что соперником крымчанина должен стать чемпион по версии WBO Энтони Джошуа, где Усик является официальным претендентом, но тот не горит особым желанием биться с Александром. К тому же у Энтони скорая встреча с Кубратом Пулевым – вероятно, в декабре.

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А вот в рейтинге WBC Усик занимает второе место и может попытаться добиться встречи с Фьюри. Если, конечно, 31 октября разберется с Дереком Чисорой и будет готов быстро восстановиться.

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Смотрите, как Тайсон на отдыхе проводил время с женой:

Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram

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бой бокс дата WBC Тайсон Фьюри
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