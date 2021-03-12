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Фьюри ушел в запой. Он не готовится к бою с Джошуа

12 марта, 12:42

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Боксер пьет по шесть литров пива в день

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что не готовится к поединку с Энтони Джошуа. Контракт на поединок должны подписать в ближайшие дни.

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"До тех пор, пока у меня не будет даты поединка и кучи денег в кармане, боя не будет. Буду ли я драться с Джошуа в следующие десять минут? Нет. Думаю ли я, что бой в итоге случится? Да. Я точно не собираюсь беспокоиться об этом. В прошлые годы, когда бой отменялся, я впадал в глубокую депрессию и хотел покончить с собой.

На данный момент я прекратил тренировки, я в отпуске. Выпиваю, восемь, десять двенадцать пинт пива в день (около 6 литров). Но много не ем, потому что получаю калории из алкоголя", – цитирует Фьюри Daily Star.

Напомним, что Фьюри после победы над Владимиром Кличко упал в депрессию, принимал наркотики и был лишен всех чемпионских поясов. Он несколько лет не выходил в ринг, но потом успешно вернулся. После нескольких разогревочных поединков победил Деонтея Уайлдера и вновь стал чемпионом мира. Теперь промоутеры собираются организовать поединок Фьюри с Джошуа за звание абсолютного чемпиона.

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Недавно огромные гонорары Фьюри и Джошуа за бой года рассекретили в Британии.

Смотрите, как Тайсон снялся в музыкальном ролике с другими звездами бокса:

Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер и Майкл Баффер снялись в забавном видео Видео: Instagram

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