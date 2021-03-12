Ф'юрі пішов в запій. Він не готується до бою з Джошуа

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі заявив, що не готується до поєдинку з Ентоні Джошуа. Контракт на поєдинок повинні підписати в найближчі дні.

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"До тих пір, поки у мене не буде дати поєдинку і купи грошей в кишені, бою не буде. Чи буду я битися з Джошуа в наступні десять хвилин? Ні. Чи думаю я, що бій в результаті відбудеться? Так. Я точно не збираюся турбуватися про це. У минулі роки, коли бій скасовувався, я впадав у глибоку депресію і хотів накласти на себе руки.

На цей момент я припинив тренування, я у відпустці. Випиваю, вісім, десять дванадцять пінт пива в день (близько 6 літрів). Але багато не їм, бо отримую калорії з алкоголю", – цитує Ф'юрі Daily Star .

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Нагадаємо, що Ф'юрі після перемоги над Володимиром Кличком впав в депресію, вживав наркотики і був позбавлений всіх чемпіонських поясів. Він кілька років не виходив у ринг, але потім успішно повернувся. Після декількох розігрівальних поєдинків переміг Деонтея Уайлдера і знову став чемпіоном світу. Тепер промоутери збираються організувати поєдинок Ф'юрі з Джошуа за звання абсолютного чемпіона.

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Нещодавно величезні гонорари Ф'юрі і Джошуа за бій року розсекретили в Британії.

Дивіться, як Тайсон знявся в музичному ролику з іншими зірками боксу:

Тайсон Ф'юрі, Джозеф Паркер і Майкл Баффер знялися в кумедному відео Відео: Instagram

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