Русский
$ 27,75
33,17
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Ф'юрі пішов в запій. Він не готується до бою з Джошуа

12 березня, 12:42

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Боксер п'є по шість літрів пива в день

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі заявив, що не готується до поєдинку з Ентоні Джошуа. Контракт на поєдинок повинні підписати в найближчі дні.

Реклама

"До тих пір, поки у мене не буде дати поєдинку і купи грошей в кишені, бою не буде. Чи буду я битися з Джошуа в наступні десять хвилин? Ні. Чи думаю я, що бій в результаті відбудеться? Так. Я точно не збираюся турбуватися про це. У минулі роки, коли бій скасовувався, я впадав у глибоку депресію і хотів накласти на себе руки.

На цей момент я припинив тренування, я у відпустці. Випиваю, вісім, десять дванадцять пінт пива в день (близько 6 літрів). Але багато не їм, бо отримую калорії з алкоголю", – цитує Ф'юрі Daily Star .

В тренді
Ізраїль проти стадіону Шухевича в Тернополі: реакція українського МЗС

Нагадаємо, що Ф'юрі після перемоги над Володимиром Кличком впав в депресію, вживав наркотики і був позбавлений всіх чемпіонських поясів. Він кілька років не виходив у ринг, але потім успішно повернувся. Після декількох розігрівальних поєдинків переміг Деонтея Уайлдера і знову став чемпіоном світу. Тепер промоутери збираються організувати поєдинок Ф'юрі з Джошуа за звання абсолютного чемпіона.

Реклама

Нещодавно величезні гонорари Ф'юрі і Джошуа за бій року розсекретили в Британії.

Дивіться, як Тайсон знявся в музичному ролику з іншими зірками боксу:

Тайсон Ф'юрі, Джозеф Паркер і Майкл Баффер знялися в кумедному відео Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

бокс боксер Тайсон Ф'юрі
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кривдника Кличка вбили в ресторані. За що?
Кривдника Кличка вбили в ресторані. За що?Бокс
Сенсація! Кличко програв 7-річному хлопчику і побив всі рейтинги на телебаченні
Сенсація! Кличко програв 7-річному хлопчику і побив всі рейтинги на телебаченніБокс
Дружина Усика та її сексуальний фотограф похвалилися новими кадрами
Дружина Усика та її сексуальний фотограф похвалилися новими кадрамиБокс
Нокаут на очах у Усика! Український
Нокаут на очах у Усика! Український "Халк" забив білоруса в першому раундіБокс
Секс, гроші і трава: ТОП-10 скандалів Майка Тайсона
Секс, гроші і трава: ТОП-10 скандалів Майка ТайсонаБокс
Дружина Усика показала фото в стилі ню, поки чоловік ходить на тренування
Дружина Усика показала фото в стилі ню, поки чоловік ходить на тренуванняБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти