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Мегаконтракт Фьюри и Джошуа подпишут в течение двух дней

11 марта, 09:41

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Британские боксеры договорились встретиться в объединительном бою

Затяжные переговоры между командами Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа подходят к завершению. Вчера вечером Эдди Хирн, промоутер Энтони, заявил, что контракт между чемпионами в супертяжелом дивизионе по разным версиям должен быть подписан в ближайшие 48 часов. Возможно, даже быстрее – уже за сутки.

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Недавно огромные гонорары Фьюри и Джошуа за бой года рассекретили в Британии.

Оказывается, сейчас сторона Джошуа просто ждет, когда все представители соперника поставят свои подписи под соглашением. Слова Хирна приводит BoxingNews24:

"Этот процесс занимает больше времени, чем мы ожидали. Прошлым вечером я поговорил с командой Фьюри, и мне сказали, что мы получим контракт с подписями обратно в течение 24-48 часов. Посмотрим, сейчас мы просто ждем. Оказалось, с их стороны довольно много людей, которые должны подписать договор. С нашей стороны немного по-другому".

Джошуа vs Фьюри

Джошуа vs Фьюри / Фото: YouTube

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По словам Эдди, подписи со стороны Энтони должны поставить: сам боксер, его менеджерская ("258") и промоутерская (Matchroom Boxing) компании. С Тайсоном работают две компании промоутеров – Top Rank Боба Арума и Quennsbury, поэтому они и задерживают оформление контракта.

Ранее Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри случайно встретились в Испании.

Ожидается, что по соглашению соперники получат примерно по 100 миллионов долларов! Кстати, после оформления документа точно узнаем, на один или два боя его подписали.

Смотрите, как Тайсон снялся в музыкальном ролике с другими звездами бокса:

Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер и Майкл Баффер снялись в забавном видео Видео: Instagram

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контракт бокс Тайсон Фьюри подписание ожидание Энтони Джошуа Эдди Хирн
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