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Фьюри просит исключить его из претендентов на премию "Спортивная личность года"

2 декабря, 19:45

Елена Павлова Елена Павлова

Помимо британского боксера, на награду претендует и Льюис Хэмилтон

Британский чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) попросил исключить его из списка номинантов на премию "Спортивная личность года" от BBC. Эксцентричный боксер не нуждается в дополнительном признании, ему хватает и народной любви. Ранее Фьюри назвал самого легкого для себя соперника.

"У меня есть сообщение для BBC по поводу присуждения награды. Пожалуйста, исключите меня из своего списка, так как я – народный чемпион и не нуждаюсь в подтверждениях или каких-либо наградах. Я знаю, кто я и что делаю в спорте. У меня есть любовь людей", – сказал Фьюри на своей страничке в Twitter.

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Помимо Фьюри, в список номинантов BBC вошли футболист "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, снукерист Ронни О’Салливан, жокей Холли Дойл, чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и игрок в крикет Стюарт Брод.

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Ранее мы писали, что Фьюри не выйдет на ринг в декабре. Промоутер Фрэнк Уоррен винит во всем пандемию коронавируса и отсутствие зрителей.

Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram

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