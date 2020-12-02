Фьюри просит исключить его из претендентов на премию "Спортивная личность года"

Британский чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) попросил исключить его из списка номинантов на премию "Спортивная личность года" от BBC. Эксцентричный боксер не нуждается в дополнительном признании, ему хватает и народной любви. Ранее Фьюри назвал самого легкого для себя соперника.

"У меня есть сообщение для BBC по поводу присуждения награды. Пожалуйста, исключите меня из своего списка, так как я – народный чемпион и не нуждаюсь в подтверждениях или каких-либо наградах. Я знаю, кто я и что делаю в спорте. У меня есть любовь людей", – сказал Фьюри на своей страничке в Twitter.

Реклама

Помимо Фьюри, в список номинантов BBC вошли футболист "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, снукерист Ронни О’Салливан, жокей Холли Дойл, чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и игрок в крикет Стюарт Брод.

Читайте также: Фьюри на весь мир обозвал Кличко "большим украинским бомжарой"

Ранее мы писали, что Фьюри не выйдет на ринг в декабре. Промоутер Фрэнк Уоррен винит во всем пандемию коронавируса и отсутствие зрителей.

Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама