Это не Усик: Фьюри назвал самого легкого для себя соперника

"Цыганский король" считает, что одной левой победит Энтони Джошуа. Аналитики это подтверждают

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал имя боксера, который был для него самым легким оппонентом. Таковым, согласно заявлению "Цыганского короля", является обидчик Владимира Кличко – обладатель титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Реклама

Читайте также: Фьюри на весь мир обозвал Кличко "большим украинским бомжарой" (видео)

"Самым легким соперником для меня будет Энтони Джошуа. Он просто идеально мне подходит по своему боксерскому стилю. Если бы я мог создать образ идеального визави, это был бы Джошуа", – заявил Фьюри каналу WOW HYDRATE

Джошуа и Фьюри / Фото: Twitter

Отметим, что разговоры о возможном поединке Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа за звание короля супертяжелого веса идут давно, но до контракта о бое дело пока не дошло. Хотя букмекеры активно принимают на него ставки, считая фаворитом Фьюри.

Реклама

На победу Тайсона установлен коэффициент 1,5, на Джошуа – 2,5, на ничью – 26,0. Иными словами, вероятность выигрыша Фьюри оценивается в 60 процентов, успеха Эй-Джея – в 36 процентов, а мирного исхода – в 4 процента.

Читайте также: Промоутер Поветкина призвал Усика приготовиться к поражению от Фьюри

Ранее мы писали, что Фьюри не выйдет в ринг в декабре. Промоутер Фрэнк Уоррен винит во всем пандемию коронавируса и отсутствие зрителей.

Промоутер Усика Александр Красюк – о Фьюри

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама