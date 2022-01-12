Этой с**ке ни за что не быть частью меня: как Кличко отбил блондинку у другого

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко недавно стал победителем реалити-шоу на немецком телевидении, но это не впервые, когда спортсмен пробовал себя в шоу-бизнесе

Кличко сыграл главную роль в клипе Криса Корнелла / Фото: Коллаж: Сегодня

Кинолюбители запомнили Кличко-младшего по эпизодическим ролям в таких картинах как "Одиннадцать друзей Оушена", "Красавчик", "Красавчик 2" и "Кровью и потом: Анаболики".

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А между этими картинами, в 2008 году, боксер снялся в одной из главных ролей в клипе американского певца Криса Корнелла на песню Part Of Me. Но об этом опыте боксера помнят немногие.

Вместе с украинцем в клипе снялись американские рэперы Тимбалэнд и Method Man.

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Кличко сыграл мачо в ковбойском прикиде, который сидит за барной стойкой и наблюдает за танцами обворожительной блондинки, а та посылает ему тонкие намеки.

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Собравшись с мыслями, ковбой Кличко отбивает ее у другого парня и продолжает с ней танцевать. Кстати, в клипе было несколько сюжетных линий, но только ситуация с Кличко не переросла в драку. Еще бы!

В песне говорится о некой интрижке с девушкой, но в припеве автор не стесняется в выражениях:

О, этой с**ке ни за что не быть частью меня

Нет, этой с**ке ни за что не быть частью меня

Я сказал нет, этой с**ке ни за что не быть частью меня

Нет, этой с**ке ни за что не быть частью меня

А недавно Владимир Кличко признался, что отказался от роли в фильме о Джеймсе Бонде. Боксеру предлагали сыграть одного из злодеев.