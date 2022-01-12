Цій с**ці нізащо не бути частиною мене: як Кличко відбив блондинку в іншого

Легендарний український боксер Володимир Кличко нещодавно став переможцем реаліті-шоу на німецькому телебаченні, але це не вперше, коли спортсмен пробував себе у шоу-бізнесі

Кличко зіграв головню роль у кліпі Кріса Корнелла / Фото: Колаж: Сьогодні

Кінолюбителі запам'ятали Кличка-молодшого за епізодичним ролями у таких картинах як "Одинадцять друзів Оушена", "Красунчик", "Красунчик 2" та "Кров'ю і потім: Анаболіки".

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А між цими картинами, в 2008 році, боксер знявся в одній із головних ролей у кліпі американського співака Кріса Корнелла на пісню Part Of Me. Але про цей досвід боксера мало хто пам'ятає.

Разом з українцем у кліпі знялися американські репери Тімбаленд та Method Man.

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Кличко зіграв мачо в ковбойському прикиді, який сидить за барною стійкою та спостерігає за танцями чарівної блондинки, а та посилає йому тонкі натяки.

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Зібравшись із думками, ковбой Кличко відбиває її в іншого хлопця та продовжує з нею танцювати. До речі, у кліпі було кілька сюжетних ліній, але лише ситуація з Кличком не переросла у бійку. Ще б!

У пісні йдеться про якусь інтрижку з дівчиною, але в приспіві автор не соромиться у виразах:

О, цій с**ці нізащо не бути частиною мене

Ні, цій с**ці нізащо не бути частиною мене

Я сказав ні, цій с**ці нізащо не бути частиною мене

Ні, цій с**ці нізащо не бути частиною мене

А нещодавно Володимир Кличко зізнався, що відмовився від ролі у фільмі про Джеймса Бонда. Боксеру пропонували зіграти одного з лиходіїв.