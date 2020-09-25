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Это будет бой года: Конор Макгрегор объявил о поединке против Мэнни Пакьяо

25 сентября, 23:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ирландский боец в третий раз возобновляет карьеру

Звезда UFC Конор Макгрегор, который недавно был арестован за попытку сексуального насилия, заявил, что возвращается в спорт и в следующем поединке встретится с легендарным филиппинским боксером Мэнни Пакьяо. Очевидно, бой пройдет по правилам бокса, как это уже было в случае поединка Макгрегора с американцем Флойдом Мейвезером.

"В следующий раз на Ближнем Востоке я буду боксировать с Мэнни Пакьяо. Для меня будет настоящей честью встретиться с двумя величайшими боксерами современности", – написал Конор у себя в Twitter.

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Напомним, что в начале июня Конор Макгрегор в третий раз завершил карьеру в единоборствах. За свою карьеру 31-летний боец уже успел провести поединки в полулегком, легком и полусреднем весе. Ирландец выиграл 22 поединка и проиграл четыре.

В 2017 году он провел боксерский поединок против Флойда Мейвезера и проиграл ему нокаутом в 10-м раунде. Чистый гонорар Мейвезера за тот бой составил 100 миллионов долларов, а Макгрегора – 30 млн.

А вот Пакьяо планирует провести один-два боя до того, как стать президентом Филиппин. Тренер чемпиона WBA Фредди Роуч рассказал, когда Мэнни вернется в ринг.

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бокс Мэнни Пакьяо UFC Конор Макгрегор

Источник: Сегодня|Спорт

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