Макгрегор на грани самоубийства: Конор заговорил после ареста

Прозвучало первое заявление бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора после того, как он вляпался в очередной скандал. Напомним, на днях Макгрегора арестовали на Корсике за попытку сексуального насилия. Ирландец утверждает, что он – на грани самоубийства.

Комментируя выпады в свой адрес в социальных сетях, Конор Макгрегор заявил: "Я не могу так больше, просто раздавлен. Вместо того, чтобы помочь мне спастись от суицида, надо мной издеваются в онлайне в этот кошмарный период моей жизни. Я стараюсь быть сильным, стараюсь ради своих детей и тех людей, которые полагаются на меня, любят и поддерживают. Спасибо за оскорбления, лицемеры"

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Правда, позже Конор удалил этот твит.

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

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По данным The Sun, в одном из баров на французской Корсике Макгрегор приставал к замужней женщине. Он оголился перед ней, когда она шла в туалет. При этом пьяный ирландец был в сопровождении телохранителей.

После инцидента Макгрегор был арестован полицией, допрошен и отпущен.

Что интересно, на Корсику Конор прилетел вместе со своей возлюбленной Ди Девлин, матерью двоих его детей, которую недавно Макгрегор позвал замуж. Скандальный ирландец подарил девушке обручальное кольцо на ее день рождения.

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