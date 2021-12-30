Это будет битва на века! Ломаченко нашли мегакрутого соперника

Знаменитый британский боксер Тонни Беллью считает, что промоутерам следует в 2022 году организовать бой между Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом

Потенциальный бой: Василий Ломаченко vs Джервонта Дэвис / Фото: YouTube

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью рассказал, что в следующем году хочет увидеть поединок между обладателем регулярного титула WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом и бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко.

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"Это большой бой для легкого веса. Он может сделать имя Дэвиса самым громким в боксе, если Джервонта победит Василия Ломаченко. Если его устроят в 2022 году, то вы увидите битву на века. Мне нравятся оба бойца, и в поединке между Ломаченко и Дэвисом очень многое стояло бы на кону", – цитирует Беллью fightnews.info.

Ломаченко победил Комми и теперь хочет боя с Камбососом / Фото: Getty Images

Джервонта Дэвис / Фото: Getty Images

Ранее Тони Беллью заявил, что Александру Усику не стоит долго задерживаться в супертяжелом дивизионе.