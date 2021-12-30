А вот и не с Фьюри: самый ожидаемый бой Усика в 2022 году

Украинского обладателя чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе хотят увидеть в поединке против лучшего боксера независимо от категории Сауля Альвареса

Усик vs Канело / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира британец Тони Беллью, три года назад нокаутированный Александром Усиком, рассказал, какой поединок больше всего хотел бы увидеть в 2022 году.

"Если честно, мой выбор – из разряда маловероятных. Но я не сомневаюсь, что если на кону будет бой с Канело, то Александр Усик не устоит перед соблазном и вернется в крузервейт", – заявил Беллью в прямом эфире стриминга DAZN.

Сауль Альварес vs Александр Усик / Фото: Getty Images

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Чисора, Джошуа и Беллью – британские жертвы Усика / Фото: Instagram

Напомним, мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело – абсолютный чемпион суперсреднего веса, покоритель четырех дивизионов и лучший боксер современности независимо от весовой категории.

Мексиканец нацелен покорить пятый вес – крузервейт, в связи с чем и начались разговоры о его возможном противостоянии с Усиком.

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Александр Усик и Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

Ранее мы писали, что Усик проиграл Канело спор за звание лучшего боксера 2021 года. Но может взять реванш в ринге в 2022-м.

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Интересно, что Усик уже заявил, что не против подраться с Канело. "Если он хочет боксировать со мной в крузервейте, я смогу спуститься туда, но при условии, что у меня останутся пояса в супертяжелом весе, ведь я вернусь обратно", – отметил украинец.

Усик празднует победу над Джошуа / Фото: Reuters

Правда, секретом успехов Канело называют не только боксерские навыки. По словам чемпиона мира-2011 среди любителей Евгения Хитрова, потенциальный соперник Усика сидит на сумасшедшей химии.

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