Джошуа способен победить: украинец не верит в Усика

Деревянченко считает, что шансы в этом поединке 50 на 50 / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Известный украинский боксер, бывший претендент на чемпионский титул в среднем весе, Сергей Деревянченко считает, что у Энтони Джошуа хорошие шансы победить Александра Усика. Реванш состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

"Думаю, что этот бой будет не таким, как первый. Я считаю, что Джошуа хотел реванша. Мне кажется, что он много работает. Я считаю, что он покажет другой бокс. Не знаю, кого считать фаворитом. Думаю, что шансы 50 на 50.

Думаю ли я, что Джошуа может победить только нокаутом? Нет. Я считаю, что он способен перебоксировать Усика. В первом поединке Джошуа удавалось боксировать, но Усик победил. В этом бою Джошуа что-то изменит.

Я думаю, что он будет более агрессивным. В таком случае у него будут шансы", – цитирует Деревянченко fightnews.info.