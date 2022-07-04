Джошуа здатний перемогти: українець не вірить в Усика

Дерев'янченко вважає, що шанси в цьому поєдинку 50 на 50 / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий український боксер, колишній претендент на чемпіонський титул у середній вазі, Сергій Дерев'янченко вважає, що Ентоні Джошуа має хороші шанси перемогти Олександра Усика. Реванш відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.

"Думаю, що цей бій буде не таким, як перший. Я вважаю, що Джошуа хотів реваншу. Мені здається, він багато працює. Я вважаю, що він покаже інший бокс. Не знаю, кого вважати фаворитом. Думаю, що шанси 50 на 50.

Чи я думаю, що Джошуа може перемогти лише нокаутом? Ні. Я вважаю, що він здатний перебоксувати Усика. У першому поєдинку Джошуа вдавалося боксувати, але Усик переміг. У цьому бою Джошуа щось змінить.

Я думаю, що він буде агресивнішим. У такому разі він матиме шанси", – цитує Дерев'янченко fightnews.info.