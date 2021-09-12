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Дэвид Хэй победоносно вернулся на ринг и назвал своего будущего соперника. Это будет топ!

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 сентября, 14:20
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй провел бой с 38-летним тяжеловесом Джо Фурнье
Дэвид Хэй победил Джо Фурнье
Дэвид Хэй победил Джо Фурнье / Фото: Getty Images

Поединок состоялся 11 сентября в андеркарде боя Эвандер Холифилд – Витор Белфорт.

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Оба боксера действовали аккуратно и этот бой больше напоминал спарринг.

В первых раундах Фурнье больше атаковал соперника, но Хэй уходил от его ударов. В конце первого раунда Дэвид с помощью джеба отправил Джо в нокдаун, но Фурнье быстро поднялся на ноги и продолжил поединок.

Дэвид Хэй и Джо Фурнье / фото Getty Images

40-летний британец контролировал ход боя и держал своего противника на дистанции. Несмотря на все усилия Фурнье, Хэй не позволял ему попасть по себе.

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В конце поединка Фурнье заметно устал, а Дэвид с помощью коротких ударов продолжал набирать очки.

Согласно решению судей, Хэй победил Фурнье единогласно (79-72, 79-72, 80-71).

Этот бой стал первым для Хэя за последние три года.

Дэвид Хэй и Джо Фурнье / фото Getty Images

"Сегодня я сделал то, что хотел. Я хотел показать боксерскому миру, что я еще на многое способен. Есть один боксер, ради которого я бы вернулся на профессиональный ринг, – это Тайсон Фьюри.

Этот большой, жирный мешок. Я знаю, что ему это не под силу. Я его криптонит. Я знаю, что он это знает, его отец это знает, его дядя знает", – сказал Дэвид Хэй сразу после поединка.

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Напомним, что Дэвид Хэй провел 32 боя на профессиональном ринге, в которых одержал 28 побед и потерпел 4 поражения. Британец был обладателем чемпионских поясов WBC, WBA, WBO, The Ring.

38-летний Джо Фурнье дебютировал в профессиональном боксе в 2015 году. С этого времени он провел 10 поединков, в которых он одержал 9 побед. Поражение от Хэя стало первым для Фурнье на профессиональном ринге.

Смотрите основные моменты поединка Хэй – Фурнье

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