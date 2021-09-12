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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Девід Хей переможно повернувся на ринг і назвав свого майбутнього суперника. Це буде топ!

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
12 вересня, 14:20
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Екс-чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей провів бій з 38-річним важковаговиком Джо Фурньє
Девід Хей переміг Джо Фурньє
Девід Хей переміг Джо Фурньє / Фото: Getty Images

Поєдинок відбувся 11 вересня в андеркарді бою Евандер Холіфілд – Вітор Белфорт.

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Обидва боксери діяли акуратно і цей бій більше нагадував спаринг.

У перших раундах Фурньє більше атакував суперника, але Хей уникав його ударів. В кінці першого раунду Девід за допомогою джеба відправив у нокдаун Джо, але Фурньє швидко піднявся на ноги і продовжив поєдинок.

Девід Хей і Джо Фурньє / фото Getty Images

40-річний британець контролював хід бою і тримав свого супротивника на дистанції. Незважаючи на всі зусилля Фурньє, Хей не дозволяв йому влучити по собі.

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В кінці поєдинку Фурньє помітно втомився, а Девід за допомогою коротких ударів продовжував набирати очки.

Згідно з рішенням суддів, Хей переміг Фурньє одноголосно (79-72, 79-72, 80-71).

Цей бій став першим для Хея за останні три роки.

Девід Хей і Джо Фурньє / фото Getty Images

"Сьогодні я зробив те, що хотів. Я хотів показати боксерському світі, що я ще багато на що здатний. Є один боксер, заради якого я б повернувся на професійний ринг, – це Тайсон Ф'юрі .

Цей великий, жирний мішок. Я знаю, що йому це не під силу. Я його криптоніт. Я знаю, що він це знає, його батько це знає, його дядько знає", – сказав Девід Хей відразу після поєдинку.

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Нагадаємо, що Девід Хей провів 32 бої на професійному рингу, в яких здобув 28 перемог і зазнав 4 поразки. Британець був володарем чемпіонських поясів WBC, WBA, WBO, The Ring.

38-річний Джо Фурньє дебютував у професійному боксі в 2015 році. З цього часу він провів 10 поєдинків, в яких він здобув 9 перемог. Поразка від Хея стала першою для Фурньє на професійному рингу.

Дивіться основні моменти поєдинку Хей – Фурньє

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