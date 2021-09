Никакого сочувствия к легенде! Белфорт нокаутировал Холифилда на глазах у Трампа

В ночь с 11 на 12 сентября в Голливуде состоялся выставочный поединок между американцем Эвандером Холифилдом (44–10–2, 29 КО) и Витором Белфортом (1–0, 1 КО) из Бразилии.

Читайте также: Показалось, что он умер: кошмарный нокаут в бою на голых кулаках

Не откладывая дело в долгий ящик, экс-чемпион UFC сразу нанес несколько точных ударов по корпусу 58-летнего Холифилда и этого оказалось достаточным чтобы уложить экс-чемпиона в супертяжелом весе.

Едва рефери отсчитал нокдаун, как Эвандер решил продолжить поединок. Поскольку Белфорт продолжил избиение легенды, нанеся серию ударов в голову и корпусу, судья вынужден был остановить бой.

Vitor Belforts pressure proved to be too much for Evander Holyfield.



(via @OmarESPN) pic.twitter.com/wlR89gCjJC