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Никакого сочувствия к легенде! Белфорт нокаутировал Холифилда на глазах у Трампа

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 сентября, 08:45
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Долгожданный поединок легендарного чемпиона Холифилда и экс-чемпиона UFC Белфорта закончился избиением бывшего абсолютного чемпиона в супертяжелом вес
Эвандер Холифилд проиграл Витору Белфорту в первом раунде
Эвандер Холифилд проиграл Витору Белфорту в первом раунде

В ночь с 11 на 12 сентября в Голливуде состоялся выставочный поединок между американцем Эвандером Холифилдом (44–10–2, 29 КО) и Витором Белфортом (1–0, 1 КО) из Бразилии.

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Не откладывая дело в долгий ящик, экс-чемпион UFC сразу нанес несколько точных ударов по корпусу 58-летнего Холифилда и этого оказалось достаточным чтобы уложить экс-чемпиона в супертяжелом весе.

Едва рефери отсчитал нокдаун, как Эвандер решил продолжить поединок. Поскольку Белфорт продолжил избиение легенды, нанеся серию ударов в голову и корпусу, судья вынужден был остановить бой.

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Поединок должен был пройти в формате восемь раундов по две минуты. Но для победы экс-чемпиону UFC хватило 104 секунды.

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Стоит добавить, что бой комментировал бывший президент США Дональд Трамп.

Напомним, что Эвандер Холифилд был абсолютным чемпионом мира с 1990 по 1992 год. За его спиной – 57 поединков, 44 из которых он выиграл, 10 проиграл, а 2 свел вничью. Еще один его бой признали несостоявшимся. Последний поединок Эвандер провел в мае 2011 года, когда победил датчанина Брайана Нильсена.

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