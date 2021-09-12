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Холифилд: "Я не пострадал в бою с Белфортом, а просто упал"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 сентября, 12:25
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Легендарный боксер считает свое поражение в поединке с экс-чемпионом UFC случайным и уверен, что бой должен был продолжаться
Эвандер Холифилд проиграл Белфорту в первом раунде
Эвандер Холифилд проиграл Белфорту в первом раунде / Фото: Sky Sports

Бывший чемпион по боксу в супертяжелом весе Эвандер Холифилд прокомментировал свое поражение в бою против бразильца Витора Белфорта.

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"Я не пострадал в этом бою. Не было ни одного удара, который бы потряс меня. Да, Белфорт действительно силен. Он нанес удар и я упал. Грустно немного, но что есть, то есть.

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Эвандер Холифилд проиграл Витору Белфорту в первом раунде
Эвандер Холифилд проиграл Витору Белфорту в первом раунде

Я думаю, что это была плохая остановка. Рефери не следовало заканчивать поединок так быстро. Вполне возможно, у Белфорта есть будущее в боксе.

Getty Images

Понятно, что мне сложно боксировать после такого простоя. Моя главная ошибка в том, что я позволил ему подойти слишком близко", – оправдывался Холифилд интернет-изданию Bad Left Hook.

Ранее мы сообщали, как экс-чемпиону UFC Витору Белфорту хватило 104 секунды для победы на легендарным Холифилдом.

Getty Images

Бразилец во время выступлений в ММА одержал 26 побед и потерпел 14 поражений. А в профессиональном боксе это был первый поединок 44-летнего спортсмена.

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Его соперник Холифилд последний раз выходил на ринг в мае 2011 года, тогда его победил датчанин Брайан Нильсен.

Напомним, что Эвандер Холифилд был абсолютным чемпионом мира с 1990 по 1992 год. За его спиной – 57 поединков, 44 из которых он выиграл, 10 проиграл, а 2 свел вничью. Еще один его бой признали несостоявшимся.

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