Бывший соперник Усика: "Судьи жестоко обошлись с Чисорой"

Минувшей ночью Александр Усик победил Дерека Чисору по очкам в зрелищном поединке в Лондоне. Вердикт всех трех судей оказался в пользу украинского боксера, хотя не все с ним согласны.

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В частности, Чисора уверен в своей победе над Усиком. Поддержал земляка и 37-летний Тони Беллью, с которым Александр бился еще в "крузервейте" два года назад. Тот бой в Манчестере тоже складывался для нашего бойца довольно непросто, он уступал по очкам, но сумел снять вопросы досрочно нокаутом в восьмом раунде.

Слова Тони приводит редактор talk Sport Майкл Бенсон:

"Вряд ли бы кто-то жаловался, если бы победителем признали Чисору. Вы не можете быть лучшим боксером в ринге, если получили вдвое больше ударов, чем соперник. По моему мнению, Чисора превзошел Усика. Поэтому, считаю, судьи обошлись с Дереком очень жестко".

Беллью после боя с Усиком в ноябре 2018 года больше на ринг не выходил.

Реклама Усик vs Беллью / Фото: Getty Images

Тем временем Усик собирается биться с Джошуа уже в следующем бою. Правда, многие не верят в подобный сценарий.

Смотрите, как Александр рисовал картину в своем стиле:

Александр Усик рисует картину Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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