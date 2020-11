Усик: "Можно предположить, что в следующем бою я встречусь с Джошуа"

Украинский боксер Александр Усик дал развернутый комментарий после победы над Дереком Чисорой единогласным решением судей. Украинец признался, что соскучился за поединками, а также снова заявил, что хочет бой с Энтони Джошуа.

Какое у меня мнение? Я год не боксировал, а тут отбоксировал. Я прям куражнул, отвечаю. Я прям как казак, который вышел куражнуть. Вы видели мою улыбку? я прям вот здесь был. Я благодарен Всевышнему за победу и за то, что мы отбоксировали. Я очень рад, что команда выдохнет. Много наговорю сейчас, но Эгис (Климас – прим.) чуть меньше переведет, и мы пойдем домой.

У Дерека великолепные удары. Наш Рома, мой близкий друг, он примерно так же "гатил" меня, когда мы готовились. Вот примерно так же, беспощадно бил меня, я готов был к этим "бомбам".

Я благодарен Чисоре за то, что он согласился на этот поединок и закатил такой бой. Я знаю, что это такое, как тяжело в зале, как тяжело это все делать. Я ему очень сильно благодарен, его семье, команде.

Я хочу бой с Энтони Джошуа. Можно предположить, что в следующем бою я встречусь с Джошуа, но быть уверенным на 100 процентов нельзя. Я не знаю, был ли он удивлен моей победой. Anthony, how are you? I coming for you! Больше спасибо болельщикам в Англии, Украине и во всем мире!", – заявил Усик.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком:

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

