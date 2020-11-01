Чисора уверен в своей победе над Усиком и не видит у него перспективы

В воскресенье ночью Усик победил Чисору в Лондоне в сумасшедшем по накалу бою. По итогам 12 раундов все судьи отдали предпочтение 33-летнему крымчанину, хотя его действия не впечатлили экспертов бокса.

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Даже сам Усик поставил себе тройку за бой с Чисорой. Британский же ветеран высказался более категорично и уверен, что победителем судьи должны были назвать его. Слова Дерека приводит сайт BoxingScene:

"Я думаю, что я выиграл этот бой. На 100% уверен. Я нажимал на газ и, возможно, отдал пару раундов, но при этом увеличивал темп. Однако судьи увидели все по-другому. Я наращивал давление, и мои удары по телу работали. Соперник обращался к судье, но тот ничего не делал. Я же просто разочарован и опустошен. Не удивлен, что здесь нет Эдди Хирна, так как он знает, что я буду к нему обращаться".

Также 36-летний Дерек не особо верит в перспективы Александра в супертяжелом дивизионе:

"Не думаю, что Усик может взойти на вершину в нашем весе. Здесь вы деретесь не с коробками. Я задавал темп боя и отдал ему пару раундов. Он поймал меня несколькими хорошими ударами, но они не были болезненными".

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Смотрите, как Александр готовился к бою в Лондоне:

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

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