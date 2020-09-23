Боксер из дивизиона Усика попался на допинге после употребления таблетки для повышения потенции

Миллер во второй раз в карьере попался на употреблении запрещенных препаратов

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе американец Джарррелл Миллер, проваливший допинг-тест во второй раз подряд, заявил, что запрещенный препарат попал в его организм вместе с таблеткой для повышения мужской потенции. Боксер признался, что принимал средство за 30 дней до тестирования перед боем с Джерри Форестом, с которым он должен был драться 9 июля.

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По словам боксера, у него есть документы из лаборатории в Лос-Анджелесе, подтверждающие его версию. Он намерен представить их на слушаниях в Спортивной комиссии Невады (NSAC), сообщает boxingscene.com.

Напомним, что в прошлом году Миллер должен был драться с чемпионом мира по трем версиям Энтони Джошуа в Нью-Йорке, но провалил допинг тест. В том поединке американца заменил Энди Руис и, как мы помним, сенсационно нокаутировал Джошуа. Правда, он уж успел взять у него реванш.

Тогда Миллер признался в употреблении допинга, отбыл дисквалификацию и должен был вернуться на ринг в июле, но снова провалил тестирование на запрещенные препараты. Но в этот раз боксер уверяет, что в этом его вины нет.

Интересно, что, по словам боксера, прошлогодние положительные результаты на EPO и HGH были прямым результатом инъекции стволовыми клетками, которую он сделал после травмы локтя.

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