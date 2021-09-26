Бил меньше, но точнее: статистика ударов Усик – Джошуа

Украинский боксер Александр Усик полностью перебоксировал британца Энтони Джошуа. Об этом говорят не только судейские записки, но и статистика ударов

Александр Усик бил точнее Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал титулы WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

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На протяжении всего боя украинец выглядел намного активнее в ринге, что подтверждает статистика ударов

Усик нанес немного меньше ударов, чем его соперник, зато был куда точнее. У Джошуа средняя точность составила менее 20 процентов, а у Усика почти 30!

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При этом, украинец нанес больше силовых ударов – 220 против 214 – и был в этом компоненте намного точнее – 43,6% против 33,2%. Кстати, мы писали, что у Усика украли нокаут! В гонг ударили раньше, чтобы спасти Джошуа от позора.

Действительно провальным для Усика был только шестой раунд, когда его точность упала ниже 20%, да и количество выброшенных ударов было одним из наименьших.

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Напомним, судьи оценили поединок следующим образом: 117:112, 116:112 и 115:113 в пользу Александра.

Отметим, что, по сравнения с поединком против Дерка Чисоры, Усик нанес меньшее количество ударов, зато подтянул точность силовых.