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Бив менше, але точніше: статистика ударів Усик – Джошуа

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
26 вересня, 09:10
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Український боксер Олександр Усик повністю перебоксував британця Ентоні Джошуа. Про це говорять не тільки суддівські записки, але й статистика ударів
Олександр Усик бив точніше за Ентоні Джошуа
Олександр Усик бив точніше за Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював титули WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

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Протягом всього бою українець виглядав набагато активніше в рингу, що підтверджує статистика ударів

Усик завдав трохи менше ударів, ніж його суперник, зате був куди точніше. У Джошуа середня точність склала менше 20 відсотків, а у Усика майже 30!

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При цьому, українець завдав більше силових ударів – 220 проти 214 – і був в цьому компоненті набагато точніше – 43,6% проти 33,2%. До речі, ми писали, що у Усика вкрали нокаут! У гонг вдарили раніше, щоб врятувати Джошуа від ганьби.

Дійсно провальним для Усика був тільки шостий раунд, коли його точність впала нижче 20%, та й кількість викинутих ударів була одною з найменших.

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Нагадаємо, судді оцінили поєдинок наступним чином: 117:112, 116:112 і 115:113 на користь Олександра.

Відзначимо, що, у порівнянні з поєдинком проти Дерка Чісори, Усик завдав меншу кількість ударів, зате підтягнув точність силових.

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