Украина начинает чемпионат мира по биатлону: где и когда смотреть и кто побежит

10 февраля турнир стартует смешанной эстафетой , у нас в заявке боевой состав с Джимой и Примой

Сегодня в словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону – самому популярному виду спорта в Украине. Откроет его быстро набравшая популярность смешанная эстафета. Начало гонки – в 16:00 по Киеву. Ранее мы давали расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону.

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На украинском телевидении гонку покажет "UA:Перший". Также будут прямые трансляции на каналах "Евроспорт", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон.

Биатлонный стадион в Поклюке / Фото: IBU

Украина побежит смешанную эстафету боевым составом: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Елена Пидгрушная. Хотя у Пидручного есть проблемы со здоровьем.

"В понедельник после тренировки возникли проблемы, во вторник Дмитрий сказал, что уже лучше. А в среду утром, когда проснется, сразу примем решение. Если потребуется, то стартовать будет Антон Дудченко", – рассказал тренер Юрай Санитра Суспільному.

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Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Отметим, что в рамках чемпионатов мира смешанная эстафета была впервые проведена в 2005 году в Ханты-Мансийске. 19 февраля 2014 года на Олимпиаде в Сочи прошла первая олимпийская смешанная эстафета, победу в которой одержала сборная команда Норвегии.

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Сборная Украины уже добивалась успехов в смешанной эстафете на трассе в Поклюке. Это было на Кубке мира в сезоне-2010/2011. Елена Пидгрушная и Вита Семеренко отлично отработали женские этапы и передали эстафету нашим ребятам вторыми после французов. Сергей Семенов и Сергей Седнев не только сумели удержать серебряную медаль, но и боролись за "золото". Но Седневу не хватило нескольких метров, чтобы догнать шведа.

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В прошлом году на чемпионате мира Украина заняла пятое место в смешанной эстафете, которую выиграла Норвегия. За нас бежали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный, который заработал круг штрафа.

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Напоминаем, что на чемпионате мира нет сборной России, которая наказана за подтасовки допинг-проб – вместо этого участвует "сборная RBU".

Ранее мы рассказывали, ради какой красотки надо посмотреть старт чемпионата мира по биатлону.

Видео: Сегодня

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