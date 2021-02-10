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Україна починає чемпіонат світу з біатлону: де і коли дивитися і хто побіжить

10 лютого, 10:34

Олена Павлова Олена Павлова

10 лютого турнір стартує змішаної естафетою, у нас в заявці бойовий склад з Джимом і Примою

Сьогодні в словенській Поклюці стартує чемпіонат світу з біатлону – найпопулярнішого виду спорту в Україні. Відкриє його змішана естафета, що швидко набрала популярність. Початок гонки – о 16:00 за Києвом. Раніше ми давали розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону.

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На українському телебаченні гонку покаже "UA: Перший". Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA:Біатлон.

Біатлонний стадіон в Поклюці

Біатлонний стадіон в Поклюці / Фото: IBU

Україна побіжить змішану естафету бойовим складом: Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима і Олена Підгрушна. Хоча у Підручного є проблеми зі здоров'ям.

"У понеділок після тренування виникли проблеми, у вівторок Дмитро сказав, що йому вже краще. А в середу вранці, коли прокинеться, відразу приймемо рішення. Якщо буде потрібно, то стартувати буде Антон Дудченко", – розповів тренер Юрай Санітра Суспільному.

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Дмитро Підручний

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

Відзначимо, що в рамках чемпіонатів світу змішана естафета була вперше проведена у 2005 році в Ханти-Мансійську. 19 лютого 2014 року на Олімпіаді в Сочі пройшла перша олімпійська змішана естафета, перемогу в якій здобула збірна команда Норвегії.

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Збірна України вже домагалася успіхів в змішаній естафеті на трасі в Поклюці. Це було на Кубку світу в сезоні-2010/2011. Олена Підгрушна і Віта Семеренко відмінно відпрацювали жіночі етапи і передали естафету нашим хлопцям другими після французів. Сергій Семенов і Сергій Седнєв не тільки зуміли утримати срібну медаль, а й боролися за "золото". Але Седневу не вистачило кількох метрів, щоб наздогнати шведа.

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У минулому році на чемпіонаті світу Україна посіла п'яте місце в змішаній естафеті, яку виграла Норвегія. За нас бігли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний, який заробив коло штрафу.

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Нагадуємо, що на чемпіонаті світу немає збірної Росії, яка покарана за підтасовування допінг-проб – замість цього бере участь "збірна RBU".

Раніше ми розповідали, заради якої красуні треба подивитися старт чемпіонату світу з біатлону.

Відео: Сьогодні
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