Українська
$ 27,67
33,26
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

Украина назвала состав на первую гонку чемпионата мира по биатлону

9 февраля, 15:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Главный старт сезона начнется в словенской Поклюке 10 февраля, наши сильнейшие – в деле

Завтра открывается мировой биатлонный форум в Словении. В программе дня значится всего одна гонка – смешанная эстафета, в которой от каждый страны побегут по два представителя каждого пола. Поскольку на следующий день на чемпионате предусмотрен выходной, то многие сборные выставляют сильнейшие составы. Не стали исключением и украинцы.

Реклама

Читайте также: Чем удивить любимого человека в день святого Валентина.

Главный тренер "сине-желтых" Юрай Санитра отрядил на премьерную эстафету Артема Приму, Дмитрия Пидручного, Юлию Джиму и Елену Пидгрушную. Всего же в украинской сборной шестеро женщин и пятеро мужчин.

Новость о решение словацкого наставника сообщил сайт biathlon.com.ua.

В тренде
Некролог. Леон Спинкс – бродяга, избивавший Мухаммеда Али

Начнется гонка в среду в 16:00 по киевскому времени. Узнавайте расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону. Всего в Поклюке разыграют 12 комплектов медалей в течение 12 дней.

Реклама

Напомним, на трех последних турнирах украинки брали медали в женской эстафете, а Пидручный становился чемпионом в гонке преследования в 2019 году.

Смотрите неудачное падение Дмитрия Пидручного на ЧМ-2020 в Италии:

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

биатлон состав смешанная эстафета Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону чемпионат мира по биатлону Поклюка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шутки закончились: Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлону
Шутки закончились: Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлонуБиатлон
Биатлонистка Пидгрушная раскрыла особенность своего тела, из-за которой медленно стреляет
Биатлонистка Пидгрушная раскрыла особенность своего тела, из-за которой медленно стреляетБиатлон
Сборная Украины по биатлону недосчитается призера чемпионатов мира в Поклюке
Сборная Украины по биатлону недосчитается призера чемпионатов мира в ПоклюкеБиатлон
"Стресс, паника": Пидгрушная "проспала" свою гонкуБиатлон
В сборной Украины по биатлону станет одной россиянкой больше: тренеры – в раздумьях
В сборной Украины по биатлону станет одной россиянкой больше: тренеры – в раздумьяхБиатлон
Хозяева Олимпийских игр игнорируют чемпионат мира по биатлону. И Бьорндален не помог
Хозяева Олимпийских игр игнорируют чемпионат мира по биатлону. И Бьорндален не помогБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять