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Україна назвала склад на першу гонку чемпіонату світу з біатлону

9 лютого, 15:58

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Головний старт сезону почнеться в словенській Поклюці 10 лютого, наші найсильніші – в справі

Завтра відкривається світовий біатлонний форум у Словенії. У програмі дня значиться лише одна гонка – змішана естафета, в якій від кожної країни побіжать по два представники кожної статі. Оскільки на наступний день на чемпіонаті передбачений вихідний, то багато збірних виставляють найсильніші склади. Не стали винятком і українці.

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Головний тренер "синьо-жовтих" Юрай Санітра відрядив на прем'єрну естафету Артема Приму, Дмитра Підручного, Юлію Джиму та Олену Підгрушну. Всього ж в українській збірній шестеро жінок і п'ятеро чоловіків.

Новину про рішення словацького наставника повідомив сайт biathlon.com.ua.

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На старт! Розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону

Розпочнеться гонка в середу о 16:00 за київським часом. Дізнавайтеся розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону. Всього в Поклюці розіграють 12 комплектів медалей впродовж 12 днів.

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Нагадаємо, на трьох останніх турнірах українки брали медалі в жіночій естафеті, а Підручний ставав чемпіоном в гонці переслідування в 2019 році.

Дивіться невдале падіння Дмитра Підручного на ЧС-2020 в Італії:

Дмитро Підручний впав на чемпіонаті світу 2020 у спринті

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