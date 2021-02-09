Україна назвала склад на першу гонку чемпіонату світу з біатлону

Головний старт сезону почнеться в словенській Поклюці 10 лютого, наші найсильніші – в справі

Завтра відкривається світовий біатлонний форум у Словенії. У програмі дня значиться лише одна гонка – змішана естафета, в якій від кожної країни побіжать по два представники кожної статі. Оскільки на наступний день на чемпіонаті передбачений вихідний, то багато збірних виставляють найсильніші склади. Не стали винятком і українці.

Реклама

Читайте також: Чим здивувати кохану людину в день святого Валентина.

Головний тренер "синьо-жовтих" Юрай Санітра відрядив на прем'єрну естафету Артема Приму, Дмитра Підручного, Юлію Джиму та Олену Підгрушну. Всього ж в українській збірній шестеро жінок і п'ятеро чоловіків.

Новину про рішення словацького наставника повідомив сайт biathlon.com.ua.

В тренді На старт! Розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону

Розпочнеться гонка в середу о 16:00 за київським часом. Дізнавайтеся розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону. Всього в Поклюці розіграють 12 комплектів медалей впродовж 12 днів.

Реклама

Нагадаємо, на трьох останніх турнірах українки брали медалі в жіночій естафеті, а Підручний ставав чемпіоном в гонці переслідування в 2019 році.

Дивіться невдале падіння Дмитра Підручного на ЧС-2020 в Італії:

Дмитро Підручний впав на чемпіонаті світу 2020 у спринті

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама